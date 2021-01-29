В суд направили дело похитителя автокранов из Челябинской области, которого 16 лет разыскивали всем миром

Сумма украденной техники превысила 3 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении южноуральца, который воровал автокраны. В 2004 году трижды нападал на водителей и похищал их транспорт. Через год дерзкий похититель скрылся, и его объявили в международный розыск. Долгое время о нем не было ни слуху, ни духу, но в 2020 году его все-таки нашли. Мужчине уже исполнилось 42 года.

— Нападения он совершал на территории Челябинска и Брединского района, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Стоимость похищенной техники составила более 3 млн рублей.

Уголовное дело направили в Брединский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru