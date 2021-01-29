Юрлица могут открыть расчетный счет в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн

Клиенты Райффайзенбанка теперь могут открыть расчетный счет юрлица в мобильном приложении. Функция доступна на мобильных устройствах на базе операционной системы Android.

Для этого в мобильном приложении нужно указать информацию о единоличном управляющем органе, учредителях и бенефициарах компании, размерах долей, а также приложить устав.

— Это позволяет легко и быстро открыть расчетный счет юрлица онлайн, используя только мобильное приложение. Клиенты юридические лица могут сэкономить время на рутинных процессах и выполнять их находясь в любой точке, — отметил Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн. — Почти каждый второй активный клиент из сегмента малого и микро бизнеса пользуется мобильным приложением для решения повседневных задач. Райффайзен Бизнес Онлайн — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.