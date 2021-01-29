Президента ассоциации бокса поразил компьютер в музее ФСБ Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Президент международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев, прибывший в Челябинскую область с рабочим визитом, побывал в музее регионального управления ФСБ. Больше всего спортивного функционера поразила экспозиция периода Великой Отечественной войны и раритетные экспонаты музея, в том числе компьютер из 90-х.

В Челябинскую область Умар Кремлев приехал, чтобы решить вопрос с проведением в регионе чемпионата России по женскому боксу, обсудить развитие в этого вида спорта и возможность строительства залов для подготовки олимпийского резерва.

— Начальник УФСБ по Челябинской области генерал-майор Дмитрий Иванов встретился с Умаром Кремлевым в стенах управления, — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. — Гостя ознакомили со спортивными достижениями контрразведчиков, обсудили возможность привлечения сотрудников к занятию боксом в рамках физической подготовки.

Умар Кремлев оценил тренажерный зал, в котором тренируются сотрудники ведомства, и посетил музей УФСБ, проявив интерес к истории управления.

Особое внимание президент AIBA обратил на экспозицию периода Великой Отечественной войны и раритетные экспонаты музея – старинную печатную машинку, фотоаппарат начала 19 века, ноутбук, произведенный в начале 90-х годов, атрибутику международных спортивных мероприятий, в обеспечении безопасности которых принимали участие челябинские контрразведчики.

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