Проект автоматизации курьерской доставки Райффайзенбанка признан лучшим мобильным решением по версии Global CIO

Совместный проект Райффайзенбанка, EdiSoft и Яндекс.Маршрутизации занял первое место в номинации «Мобильные решения» конкурса Global CIO Проект года — 2020.

С помощью сервиса EdiCourier разработчика цифровой экосистемы Edisoft Райффайзенбанк автоматизировал работу собственных выездных консультантов в 26 городах. Это позволило сократить общее время от заявки до доставки банковских продуктов и увеличить количество доставок. Точность планирования маршрутов достигается с помощью технологий и данных Яндекс.Маршрутизации.

— Внедрение гибких цифровых инструментов позволяет нам обеспечивать такой же высокий уровень сервиса в дистанционных каналах, как и в отделениях банка, — подчеркивает Владимир Антонов, старший менеджер проектов отдела управления проектами Райффайзенбанка. — Уже сейчас решение EdiSoft позволило нам увеличить на 13% долю заказов, доставляемых на следующий день после оформления.

EdiCourier — система автоматизации доставки — легко подстраивается под нужды клиента. Во-первых, легко интегрируется с внутренними системами заказчика. Во-вторых, заказчик может настраивать систему под свои задачи: настраивать чек-листы задач для курьера, менять справочники продуктов и городов. В результате курьеры работают в удобном мобильном приложении и знают каждый шаг доставки, а сотрудники бэк-офиса легко контролируют работу выездных сотрудников, — комментирует Олег Торшин, руководитель мобильной разработки Edisoft.

В 2021 году Райффайзенбанк планирует расширить использование продукта на 45 городов.

Миссия конкурса Global CIO «Проект года» — консолидация знаний о лучших практиках в области информационных технологий и цифровой трансформации в нашей стране. Проектные достижения участников оцениваются в ходе онлайн-голосования членов профессионального сообщества GlobalCIO|DigitalExperts. В оценке учитывается сложность проекта и оптимальность решения задачи.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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