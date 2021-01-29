Tele2 построит сноупарк на «Розе Хутор»

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 приглашает поклонников горнолыжных видов спорта на курорт «Роза Хутор». С 30 января по 6 февраля 2021 года пройдет неделя активного отдыха в горах от команды Spotway, организующей мероприятие Rosafest x Gorilla Energy. Впервые на курорте состоится челлендж от Tele2: всем, кто готов проверить на скорость себя и мобильный интернет от Tele2, оператор предложит специальные миссии на горных склонах. Самым зрелищным событием по традиции станет ежегодная прямая трансляция ночного фристайла сильнейших экстремалов страны на скорости 4G от Tele2. Шестой год подряд Tele2 меняет правила на горнолыжных склонах. Оператор делает любой день лыжника или сноубордиста более насыщенным и интересным, а клиенты Tele2 получают привилегии во время и после катания. В этом году оператор снова построит на «Розе Хутор» специальный сноупарк для гостей курорта, на которых можно выполнять эффектные трюки, скольжения и прыжки. Все, кто увлекается джиббингом и фристайлом с выполнением трюков, смогут попробовать себя в сноупарке Tele2. Он будет работать даже для тех спортсменов, у кого нет ски-пасса, а вход будет бесплатным для всех.

Tele2 организует в сноупарке видеозапись трюков. Каждый райдер получит на память видео своего проезда и сможет поделиться им в соцсетях с помощью быстрого 4G-интернета от Tele2. Как и в прошлом году, отвечать за катание и атмосферу в сноупарке будет один из самых титулованных сноубордистов в мире Денис Бонус.

В этом году оператор связи предлагает поклонникам горнолыжных видов спорта стать участниками особых миссий и проверить на скорость себя и мобильный интернет Tele2 в маунтин-баттле. Профессиональных райдеров, готовых принять вызов, ждут миссии категории PRO в сноупарке Tele2. Им предстоит исполнить самый сложный элемент, сделать наибольшее число трюков за ограниченный период времени или красиво проехать всю линию фигур.

Любители сноуборда и горных лыж также смогут принять участие в челлендже в категории FUN. Для непрофессиональных райдеров Tele2 подготовила несколько забавных заданий. Например, участникам предлагается проехать по трассе в стиле любимого супергероя и придумать элемент, который бы мог сделать этот киноперсонаж на склоне горы. Можно просто «дать пять» максимальному числу людей во время спуска. Показать эффектное торможение и «поймать лавину» – еще один вариант видеочелленджа для любителей.

Все участники этих индивидуальных миссий не только прокатятся в свое удовольствие, но и проверят мобильный интернет Tele2 в экстремальных условиях: райдеры будут вести прямые трансляции своих заездов на скорости 4G на страницах в соцсетях. Таким образом спортсмены протестируют 4G-интернет Tele2 на склонах гор, а зрители стримов смогут убедиться, что видео транслируется в высоком качестве и без задержек.

Выполнение всех миссий также будут снимать профессиональные экшн-спорт-операторы, чтобы у спортсменов остались не только яркие воспоминания, но и качественные видеоролики с ними в главной роли. Все видео организаторы выложат на промосайт, где зрители смогут выбрать лучшие ролики. По результатам голосования спортсмены получат денежные призы. Победителей всех миссий наградят на закрытой церемонии.

Ярким моментом мероприятия станет ночной фристайл от сильнейших райдеров страны. Tele2 организует трансляцию заездов, чтобы эффектные трюки могли увидеть максимальное число зрителей онлайн. В 2020 году количество просмотров трансляции достигло 3,5 млн.

Всех клиентов Tele2 на курорте ждут дополнительные преимущества: термокружки и абонемент на кофе от модного кафе Surf Coffee. Также в зоне оператора будут установлены модули для подзарядки мобильных устройств.

Материал предоставлен компанией Tele2