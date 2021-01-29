Начальник ГИБДД Троицка ушел от ответственности за превышение полномочий

Челябинский областной суд оправдал Марата Хакимова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд рассмотрел аппеляцию начальника Троицкого ГИБДД Марата Хакимова, обвиняемого в превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), и освободил его от наказания в виде лишения свободы на год условно с таким же испытательным сроком. Дело в том, что истек срок давности уголовного дела, фигурантом которого начальник городского ГИБДД стал еще в 2013 году.

Напомним, в ноябре 2020 года Троицкий городской суд признал Марата Хакимова виновным. Его обвиняли в покрывательстве своего подчиненного, учинившего пьяное ДТП. Чтобы сгладить вину полицейского, коллеги подделали протокол результатов медосвидетельствования. Этот факт вскрылся. Потом один из инспекторов заявил, что подделать документы его заставил начальник.

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