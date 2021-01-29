В Челябинске изменили место бесплатного тестирования на коронавирус

В Челябинской области продолжается бесплатное тестирование методом ПЦР
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинске тестирование на коронавирус перенесли из ТРК «Космос» в поликлинику областной клинической больницы №3.
— 30 января тестирование пройдет в поликлинике ОКБ №3 по адресу проспект Победы, 376В, кабинет 201. Время приема с 11:00 до 14:00, — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Напомним, 30 и 31 января в торговых центрах Челябинской области можно сдать анализы на COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и полис. Полное расписание и адреса можно посмотреть по ссылке.
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