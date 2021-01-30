Челябинск признали городом с самым грязным воздухом в России

Не далеко от Челябинска ушел и Магнитогорск Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинск признали городом с самым грязным воздухом по России. Такие результаты появились после исследования, которое провел Роспотребнадзор. Не далеко от Челябинска ушел и Магнитогорск — он занял третью строчку в списке, сразу после Нижнего Тагила.

— По результатам экологического мониторинга, проведенного в ноябре 2020 года, определены населенные пункты, где также наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, — рассказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Рейтинг составляли исходя из совокупности факторов, негативно влияющих на здоровье человека. 12 городов из этого списка являются участниками федерального проекта «Чистый воздух»

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Челябинцы обрадовали зампредседателя правительства Викторию Абрамченко, что к ее приезду снизились выбросы. Она отреагировала на это постом в Инстаграме. Публикуем ответ.

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