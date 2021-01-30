Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщается ведомство, на 30 января 2021 года в регионе зафиксировано 44 940 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 279 южноуральцев, в числе которых 5 школьников. При этом выздоровели 470 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 32 020 человек. Еще 11 192 больных остаются под присмотром специалистов.

Не обошлось и без смертей? за прошедшие сутки умерли 13 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. 7 из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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