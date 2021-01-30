В Челябинске прорвало теплотрассу, десятки домов остались без отопления

Фото: пар от горячей воды поднимается в небо Фото: Подслушано ЧМЗ / vk.com
Авария произошла на теплотрассе Д300 в районе дома № 38 по улице Богдана Хмельницкого. Дорогу залило кипятком, в небо поднимается пар, картина напоминает голливудский триллер.
В мэрии Челябинска рассказали, что из-за аварии пришлось отключить отопление в 68 домаз частного сектора на улицах Полтавская, Богдана Хмельницкого и Ушакова.
— В настоящее время место аварии локализовано, силами МУП «ЧКТС» устраняется повреждение. Планируемое время включения отопления в жилом секторе — 22.00, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
На место также выехали дорожные службы, которые расчистят проезжую часть, пока там все не заледенело.
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