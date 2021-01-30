Курганская полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированном митинге

Фото: читатель КП

МВД по Курганской области предупредило местных жителей об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Поводом стало массовое распространение призывов в к участию в митинге 31 января.

— В регионе запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий, а также нахождение в общественных местах несовершеннолетних без сопровождения взрослых, — сообщили в УМВД России по Курганской области

23 января уже проходила несанкционированной акции, в результате которой полицейские задержали несколько человек и привлекли к ответственности. Согласно закону, нарушителям грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru