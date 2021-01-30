«Целенаправленно ничего не принимал»: челябинский боксер Сергей Ковалев рассказал о проваленном тесте на допинг

Фото: скрин с видео Сергея Ковалева

Южноуральский боксер Сергей Ковалев прокомментировал ситуацию с проваленным тестом на допинг. 30 января у спортсмена должен был состояться бой против Бектемира Меликузиева, но его пришлось отменить из-за найденного синтетического тестостерона.

— Я хочу вам заявить, ребята, о том, что ничего запретного целенаправленно я не принимал, — рассказал Ковалев в социальных сетях. — Так как тестируюсь VADA с 2014 года, и это моя инициатива — проверяться, так как я сторонник честного спорта и чистого спорта.

Спортсмен также попросил людей не спешить с выводами и добавил, что сейчас выясняется, каким образом препарат попал в организм боксера. Как только будут результаты расследования, он обязательно ими поделится.

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