У Дворца детского творчества в Челябинске появилась подсветка

Фото: Администрация Советского района Челябинска
Дворец детского творчества на улице Доватора в Челябинске теперь подсвечивается разными цветами. Инициативу проявила дирекция Дворца, когда обнаружила, что в бюджете скопились сэкономленные деньги.
— Подсветка колонн подчеркивает запоминающийся облик строения и придает ему оригинальный вид в темное время суток, — рассказали в администрации Советского района.
Дворец детского творчества был создан 30 мая 1976 года, но тогда он назывался «Дом пионеров». В этом году учреждение отметит 45-летний юбилей.
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