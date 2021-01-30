Власти Челябинска планируют расселить в 2021 году более 20 аварийных домов

Южноуральцы переедут в новые квартиры
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В этом году власти Челябинска хотят расселить более 20 аварийных домов. Уже началось расселение из 8 многоэтажек, они переедут по следующим адресам:
— ул. Электровозная, д. 36/38;
— Пост 2098 км, д. 9;
— ул. Цимлянская, д. 5;
— ул. Воровского, д. 41-а;
— ул. Челябинская, д. 14;
— ул. Новороссийская, д. 74-а;
— ш. Копейское, д. 4;
— ул. Нахимова, д. 12.
Помимо этого, в новые квартиры переедут жители 13 многоэтажек, расселение которых находится на завершающем этапе. Речь идет о следующих домах:
— ул. Гидрострой, д. 10;
— ул. Потемкина, д. 43;
— ул.Краснознаменная, д. 7;
— ул. Краснознаменная, д. 23;
— ул. Сталеваров, д. 84-а;
— ул. Зудова, д. 5;
— Копейское шоссе, д. 2;
— ул. Новороссийская, д. 72;
— ул. Новороссийская, д. 72-а;
— ул. Карпенко, д. 7-а;
— ст. Шагол, д. 3;
— пер. 9-й Лобинский, д. 3;
— ул. Шарова, д. 28.
Всего новое жилье получат более 200 семей. Также власти сносят аварийные дома, непригодные для жилья.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru