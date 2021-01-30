Власти Челябинска планируют расселить в 2021 году более 20 аварийных домов

Южноуральцы переедут в новые квартиры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году власти Челябинска хотят расселить более 20 аварийных домов. Уже началось расселение из 8 многоэтажек, они переедут по следующим адресам:

— ул. Электровозная, д. 36/38;

— Пост 2098 км, д. 9;

— ул. Цимлянская, д. 5;

— ул. Воровского, д. 41-а;

— ул. Челябинская, д. 14;

— ул. Новороссийская, д. 74-а;

— ш. Копейское, д. 4;

— ул. Нахимова, д. 12.

Помимо этого, в новые квартиры переедут жители 13 многоэтажек, расселение которых находится на завершающем этапе. Речь идет о следующих домах:

— ул. Гидрострой, д. 10;

— ул. Потемкина, д. 43;

— ул.Краснознаменная, д. 7;

— ул. Краснознаменная, д. 23;

— ул. Сталеваров, д. 84-а;

— ул. Зудова, д. 5;

— Копейское шоссе, д. 2;

— ул. Новороссийская, д. 72;

— ул. Новороссийская, д. 72-а;

— ул. Карпенко, д. 7-а;

— ст. Шагол, д. 3;

— пер. 9-й Лобинский, д. 3;

— ул. Шарова, д. 28.

Всего новое жилье получат более 200 семей. Также власти сносят аварийные дома, непригодные для жилья.

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