Президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик посетит кубок губернатора Челябинской области

Фото: Минспорт Челябинской области

Президент Европейского союа дзюдо Сергей Соловейчик посетит Кубок губернатора Челябинской области. Соревнования пройдут сегодня и завтра в Центре олимпийской подготовки.

Соловейчика связывает с Челябинском многолетнее сотрудничество. Во многом благодаря ему наш город принял чемпионаты Европы и мира в 2012 и 2014 годах соответственно. Соловейчика переизбрали на пост президента в ноябре прошлого года на Конгрессе Европейского союза, который прошел в онлайн формате. На своем посту он пробудет еще 4 года.

В этом году на кубке примут участие свыше 200 спортсменов из 20 регионов России. Всего будет по семь весовых категорий у женщин и мужчин. Соревнования пройдут без зрителей — такие меры приняты в связи с пандемией.

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