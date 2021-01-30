Нулевой урок на максималках: в Челябинской области родители отправили сына в школу в два часа ночи

Мальчик точно не опоздал бы Фото: Влад КОМЯКОВ

Курьезный случай произошел на днях в Златоусте Челябинской области. Дорожные рабочили чистили улицу и вдруг увидели, как по ней бредет одинокий школьник. Глянули на часы — два часа ночи. Мужчины спросили у ребенка, что заставило его выйти на улицу так поздно, а тот ответил, что родители отправили его в школу.

Тогда один из рабочих повел его обратно домой. Как оказалось, родители были абсолютно трезвы, просто у них на часах сбилось время, вот и отправился сынуля за знаниями в столь поздний час.

Дорожники написали об этом в одной из групп социальной сети «ВКонтакте», но большинство комментаторов совсем не удивилось произошедшему. Говорят, в детстве такое бывало, а некоторые родители признались, что тоже случайно отправляли свое чадо в школу раньше времени.

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