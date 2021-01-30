На курорте «Банное» под Магнитогорском построят Сноуборд-парк

Фото: Минспорт Челябинской области

На курорте возле озера Банное под Магнитогорском постоят Сноуборд-парк. Все обещают сделать к этапу Кубка мира, который там пройдет 6 и 7 февраля. Внутри появятся интерактивные фотозоны, а также торговые домики с сувенирной продукцией.

— При организации зрительского парка мы руководствуемся рекомендациями Роспотребнадзора, но в тоже время мы понимаем, что турнир — это праздник для болельщиков, — рассказал представитель Оргкомитета турнира Олег Прямков. — Мы хотим, чтобы гости получили приятные эмоции и красивые фотографии на память.

Вход в парк будет отрыт ежедневно с 11:00. Открытие турнира запланировано на 6 февраля в 12:30, а финальные заезды пройдут в 13:00 6 и 7 февраля. Участники будут бороться за медали в параллельном слалом-гиганте и в параллельном слаломе.

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