Где в Челябинской области бесплатно сдать тест на коронавирус 31 января

Людей тестируют, чтобы выявить бессимптомных носителей коронавируса. Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

В Челябинской области сегодня, 31 января, продолжится бесплатное тестирование на коронавирус в ТРК. В Минздраве озвучили адреса и время работы «кабинетов», где можно проверить, не являетесь ли вы бессимптомным носителем инфекции. В списке — 12 торгово-развлекательных комплексов.

— С собой необходимо взять паспорт и медицинский полис, — уточнили в ведомстве. — За два часа до тестирования рекомендуем воздержаться от приема пищи и ничего не пить.

Всем пришедшим нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Челябинск:

31 января:

ТК «Горки» с 14:00 до 17:00

ТК «Куба» с 14:00 до 17:00

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен») с 14:00 до 17:00

Златоуст:

ТК «Тарелка»: 31 января с 11:00 до 16:00

Копейск:

ТК «Слава»: 31 января с 10:00 до 13:00

Кыштым:

ТК «Квартал»

31 января с 9:00 до 12:00

Магнитогорск:

31 января:

ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00

ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 11:00

Миасс:

ТК «Слон»: 31 января с 12:00 до 16:00

Пласт:

ТК «Раздолье»: 31 января с 10:00 до 14:00

Сатка:

ТК «Факел»: 31 января с 11:00 до 13:00

Южноуральск:

ТК «Южный»: 31 января с 10:00 до 13:00

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