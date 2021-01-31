Дорожники за ночь вывезли с улиц Челябинска несколько тысяч тонн снега

За ночь дорожники вывезли с улиц несколько тысяч тонн снега. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Дорожники продолжают в круглосуточном режиме чистить улицы Челябинска от снега. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, в ночь с 30 на 31 января рабочие вывезли с улиц 4415,5 тонн снега.

— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 78 рабочих и 179 спецмашин, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Дороги очищали механизированным способом. Работали также на остановках общественного транспорта, тротуарах и прилотковой части: чистили от снега, мусора и грязи, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.

Днем работа продолжится. В уборке примут участие 212 спецмашин и 241 рабочий.

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