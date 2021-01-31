Компания «Интерсвязь» по предписанию полиции отключила видеотрансляцию с улиц Челябинска

Камеры отключили по предписанию полиции. Фото: скриншот с сайта Cams.is74.ru/live Фото: Иван ВИСЛОВ

Компания «Интерсвязь» по предписанию полиции отключила камеры видеонаблюдения на улицах Челябинска.

— В этот раз камеры точно не сломаются! Мы их сами выключим, — сообщили в пресс-службе компании «Интерсвязь». — На основании предписания ГУ МВД России по Челябинской области в целях обеспечения общественного порядка доступ к бесплатным системам видеонаблюдения будет ограничен 31 января с 10:00 до 18:00.

После 18:00 система видеонаблюдения в городе заработает вновь. Фото: скриншот с сайта Cams.is74.ru/live

В компании уточнили, что после указанного периода камерами и архивом вновь можно пользоваться.

В минувшую субботу, 23 января, во время несогласованной акции протеста в Челябинске камеры видеонаблюдения тоже не работали. Тогда в компании «Интерсвязь» объяснили это сбоем из-за резко возросшего количества запросов к порталу видеонаблюдения «Улицы онлайн». Front-end сервер оказался перегружен и сайт был недоступен.

Но архивные видео за период восстановительных работ сохранились.

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