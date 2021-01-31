Победили болезнь в Челябинской области уже более 32,5 тысячи человек.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области за сутки зарегистрировали 280 новых случаев коронавируса, среди них — пять школьников. Количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 45 220. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Скончались 12 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались семь пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.
Больничные палаты при этом покинули 493 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 32 513 человек. Под присмотром врачей остаются 10 967 зараженных.
В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 21 февраля.
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