Силовики расходятся. Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске завершилась несогласованная акция протеста. Люди расходятся, силовики снимают оцепление, передает с места событий корреспондент КП-Челябинск Сергей Сотников.

— Оставшихся на Бульваре Славы людей по громкоговорителям предупредили, что за участие в несогласованной акции протеста предусмотрена ответственность, — передает Сергей Сотников. — Участники митинга, не согласованного с властями, начали расходиться. ОМОН тоже уходит.

Согласно пункту 5 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ, организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении акции протеста не было подано в срок или не согласовано с местными властями.

Челябинцев заранее предупредили о негативных последствиях выхода на несогласованные акции протеста. Для участников это может обернуться штрафом в 50 тысяч рублей, а его организаторам — лишением свободы до пяти лет. Административная ответственность наступает с 16 лет.

В местах возможного проведения несанкционированных акций сегодня в Челябинске ограничили движение автомобилей и пешеходов. Людей просят с с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты, чтобы силовики не посчитали вас участником публичных мероприятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru