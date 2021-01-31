В Челябинске возобновили движение транспорта, приостановленное из-за несогласованной акции протеста

Движение транспорта восстановлено.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Движение транспорта в центральной части Челябинска вернулось к обычному режиму. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Около 14:30 в Челябинске возобновили движение городского транспорта проспекту Ленина от площади Революции до ПКиО. Автобусы № 2, 4, 15, 81, 83 и троллейбусы № 8, 14, 19 начали возвращаться на свои маршруты.
В 16:05 открыли движение трамваев по улице Цвиллинга.
В местах возможного проведения несанкционированных акций сегодня в Челябинске ограничили движение автомобилей и пешеходов. Людей просили с с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты, чтобы силовики не посчитали вас участником публичных мероприятий.
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