Как тебе такое, Илон Маск: в Челябинске открылся обновленный аэропорт

Главным событием в Челябинске сегодня стало официальное открытие обновленного аэропорта имени Игоря Курчатова. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», заценило работу воздушной гавани трио в составе губернатора Алексея Текслера, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева и председателя Совета директоров «АЕОН» Романа Троценко. Не помешали открытию ни задержки в реконструкции от подрядчиков, ни отмена саммитов ШОС и БРИКС, к которым, собственно, она и затевалась, ни внезапно нагрянувшая пандемия.

— Да, у челябинского аэропорта теперь третья категория ICAO, позволяющая сажать самолеты при любой погоде, а пропускная способность увеличена до 2,5 миллионов пассажиров. Но фишка в другом — он, наконец, «поумнел». Оформление привели в соответствие с личностью знаменитого физика-ядерщика. Арт-объекты, интерактив, панель со статьями об атомпроме и авиации, зарядка гаджетов от тематической инсталляции и навигация с технологией дополненной реальности. Как тебе такое, Илон Маск? — рассказывают авторы «Челябушки». — Способно ли все это притянуть назад челябинцев, привыкших летать из екатеринбургского «Кольцово» (потому что он круче), увидим после снятия ковидных запретов на зарубежные рейсы. Останется только одна проблема — скудный список направлений.