Послевкусие от пресс-конференции, в общем-то, неплохое: общественники оценили выступление Натальи Котовой перед журналистами

Пресс-конференция мэра Челябинска Натальи Котовой прошла без сюрпризов, если не считать того, что на старте мероприятия прогремел взрыв в ремонтируемом переходе на площади Революции,уу и градоначальник была вынуждена прокомментировать ЧП вне программы. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Очень предсказуемо почти все вопросы были связаны с городской средой. Своеобразный маркер. У журналистов эта тема одна из самых хлебных, поэтому спрашивали про киоски и общественные пространства, долгострои и возведение детских садов, выделенные полосы под автобусы и доступность для инвалидов, озеленение и уборку дорог. Логично, что под занавес подняли тему пустующего кресла вице-мэра по урбанистике. Котова успокоила: есть несколько претендентов (значит, должность не сольют так же быстро, как создали), — добавляют авторы «Челябушки». — Послевкусие от пресс-конференции, в общем-то, неплохое — всестороннее неравнодушие к тому, что происходит с обликом южноуральской столицы. Пока есть вопросы СМИ, будут и ответы мэра, а они доверие внушают, но главное тут не пропасть при переходе от слов к делу.