Где дорожники? Челябинцев возмутили нечищеные тротуары в центре города

По таким тротуаром не одна коляска не проедет. Фото: читатель КП

Челябинцев возмутило состояние тротуаров рядом в центре города. Рядом с домом №49 по проспекту Ленина дорога буквально утопает в снегу. Люди с колясками вообще не могут там пройти.

— Вот в таком состоянии сегодня тротуары рядом с домом №49 по проспекту Ленина, — написал читатель КП-Челябинск. — И ближе к площади Революции такая же ситуация. Видно же, что тротуары просто не чистят. С коляской тут просто не пройдешь. Где дорожные рабочие?

В Челябинске очисткой дорог и тротуаров от снега занимаются пять разных подрядчиков. В пресс-службе мэрии уточнили, что центральную часть города обслуживает компания «Стройтех». Будет ли организация наказана за неудовлетворительное состояние пешеходной зоны, в администрации не ответили.

— Выдает предписания и проверяет их исполнение комитет дорожного хозяйства города, — ответили в пресс-службе мэрии. — Если не исполнены - наказывают. Наличие предписаний и замечаний можно уточнить в КДХ.

КП-Челябинск направило запрос в комитет дорожного хозяйства. Как только ответ будет в распоряжении редакции, мы его опубликуем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru