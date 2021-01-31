В Челябинском области инспекторы ДТП не дали замерзнуть застрявшим на трассе людям

Инспекторы ДТП пришли на помощь замерзающим на трассе людям. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинскоц области

На трассе под Челябинском чуть на смерть не замерзли водитель и пассажирка «пятерки», которая сломалась на трассе. На помощь паре вовремя пришли лейтенанты полиции. Они помогли людям согреться и отбуксировать легковушку до ближайшего пункта техобслуживания.

— Инспекторы областного полка ДПС лейтенанты полиции Евгений Панфилов и Антон Ершов находились на маршруте патрулирования на 15-ом километре автодороги Восточный обход Челябинска, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — К ним подъехал мужчина и сообщил, что в трех километрах от них на обочине стоит машина с включенной аварийной сигнализацией. Инспекторы незамедлительно выдвинулись на место и обнаружили неисправный автомобиль ВАЗ-2105, в котором находились замерзающие мужчина и женщина.

Починить легковушку на месте возможности не было. Поэтому полицейские предложили женщине пересесть в патрульный автомобиль, остановили попутную автомашину и попросили отбуксировать неисправную машину до ближайшего пункта техпомощи. Экипаж ДПС оказал автомобилям сопровождение.

Женщина поблагодарила инспекторов ГИБДД за спасение через социальные сети.

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