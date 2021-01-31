Стало известно, сколько челябинцев сдали бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 в выходные

Узнать результаты ПЦР-теста люди смогут в поликлиниках по месту жительства. Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

В Челябинске за два выходных дня в торгово-развлекательных комплексах города бесплатные тесты на COVID-19 сдали 552 человека. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

В субботу, 30 января, по данным чиновников, анализы сдали 242 человека. Больше всего людей пришли в ТРК «Алмаз» («Леруа Мерлен») — 90. Чуть меньше протестировали на коронавирус в «Горках» — 85. Еще 67 человек проверили, не являются ли бессимптомными носителями инфекции, в «Кубе».

Больше всего людей пришли сдавать ПЦР-тест на COVID-19 в воскресенье, 31 января. В общей сложности анализы сдали 310 человек. В «Алмаз» — 155, «Горки» — 94, «Кубу» — 58, и в ГКБ №1 — 3 человека.

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