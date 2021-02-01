Женщина скончалась в машине скорой помощи после ДТП под Челябинском

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла накануне в деревне Ужевка Сосновского района. 47-летний мужчина ехал за рулем автомобиля «ВАЗ-2110», но в какой-то момент не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там находился автомобиль Hyundai, с которым и столкнулась отечественная легковушка.

— В результате ДТП 36-летняя пассажирка «ВАЗ-2110» скончалась при транспортировке в медицинское учреждение, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Еще одна авария со смертельным исходом произошла тремя часами позже в Еманжелинском районе. Там 32-летний водитель Toyota Camry тоже выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. 49-летний водитель «Фольксвагена» погиб на месте ДТП.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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