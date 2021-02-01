На несанкционированных митингах в Челябинской области задержали 171 человека

По оценкам силовиков, в несогласованной акции протеста в Челябинске приняли участие 1,5 тысячи человек, в Магнитогорске — 80 Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинской области участие в митинге в двух крупных городах региона приняли чуть более 1500 человек. Задержали в общей сложности 171 протестующего. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— В несогласованном митинге в Челябинске приняли участие 1500 человек, в Магнитогорске — 80, — рассказали КП-Челябинск в полицейском главке. — Задержаны 127 человек в Челябинске, еще 44 — в Магнитогорске.

Официальной информации по количеству задержанных несовершеннолетних пока нет. По данным уполномоченного по правам человека в челябинской области Юлии Сударенко, их 16. Такие предварительные данные омбудсмен обнародовала вечером 31 января.

После несанкционированного митинга 31 января в Челябинске возбудили уголовное дело.

Каких митингующих мы только не встретили на акции. Наш фотокорреспондент Валерий Звонарев запечатлел лица участников.

Челябинцев заранее предупредили о негативных последствиях выхода на несогласованные акции протеста. Для участников это может обернуться штрафом в 50 тысяч рублей, а его организаторам — лишением свободы до пяти лет. Административная ответственность наступает с 16 лет.

В местах возможного проведения несанкционированных акций сегодня в Челябинске ограничили движение автомобилей и пешеходов. Людей просили с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты, чтобы силовики не посчитали приехавших в центр города за участников публичных мероприятий.

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