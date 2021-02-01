С 1 февраля в челябинском транспорте ввели пересадочный билет «60 минут»

Билет действителен для троллейбусов, трамваев и автобусов Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 февраля в Челябинске вводится единый пересадочный билет «60 минут». Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов. По его словам, с таким билетом можно ездить на трамваях, автобусах и троллейбусах.

— Стоимость пересадочного билета — 25 рублей, — уточнил Максим Куляшов. — В течение часа можно выполнить неограниченное количество пересадок. Информация о пересадках записывается на транспортную карту при оплате первой поездки.

Да, без транспортной картой воспользоваться этим предложением не получится. Ее можно приобрести у кондукторов или в транспортных предприятиях.

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