Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 1 февраля в регионе зафиксировано 45 498 случаев COVID-19. За прошедшие сутки его нашли еще у 278 человек, 2 из которых — школьники. При этом выздоровели 579 пациентов, а всего с начала пандемии 33 092 человека перебороли болезнь. Еще 10 653 заболевших остаются под присмотром врачей.

Не обошлось и без смертей за прошедшие сутки. Умерли 13 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 7 человек скончались непосредственно от вируса, еще у 6 он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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