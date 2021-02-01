Так выглядит тротуар в центре Челябинска Фото: читатель КП

Мэр Челябинска Наталья Котова призвала чиновников к чистке тротуаров. До этого наши читатели жаловались на нечищеные дорожки в самом центре города, а сегодня вопрос подняли на аппаратном совещании в мэрии.

— Вчера ходила по центру пешком, по улице Васенко, — рассказала Наталья Котова. — От проспекта Ленина до Сони Кривой посмотрите участок. И по Сони Кривой в сторону Воровского, напротив «Киномакса». Обратите внимание и разберитесь с КДХ.

Такие указания Котова дала главе Центрального района Виктору Ереклинцеву. Тот, в свою очередь, признал существующую проблему, не обошел вниманием и новый участок дороги на улице Татищева, а также улицу Академика Королева, на которой вал снега до сих пор не убран и занимает трать полосы. Ереклинцев пообещал, что в течение двух-трех дней замечания будут отработаны.

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