В Челябинске вынесли приговор трем южноуральцам, жестоко убившим жителя Казахстана

Мужчины по очереди стреляли в пострадавшего
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Челябинский областной суд вынес приговор трем жителям Еманжелинска, которые жестоко убили гражданина Казахстана. В сентябре 2016 года два брата и их друг ехали по трассе «Челябинск — Троицк» на «ВАЗ-21120» в поисках жертвы для ограбления. В какой-то момент они увидели «Хендай Санта Фе», за рулем которого сидел неизвестный им мужчина. Тогда компания молодых людей поехала следом за незнакомцем, в конце концов догнав его и специально устроив ДТП.
Когда водители иномарки вышел из машины, один из подсудимых трижды ударил его по голове баллонным ключом. От такого нападения мужчина упал на землю, тогда второй нападавший взял в руки пистолет и дважды выстрелил в голову пострадавшему. Затем пистолет передали по кругу, чтобы каждый выстрелил по одному разу.
Труп мужчины погрузили в машину, отвезли на участок в пяти километрах от Еманжелинска, облили бензином и подожгли.
— Приговором суда осужденным назначено наказание: двум братьям — по 20 лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, третьему — 17 лет лишения свободы с ограничением свободы 1 год 6 месяцев, с отбыванием каждому в исправительной колонии строгого режима, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Одному из осужденных 26 лет, двум другим — по 24 года.
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