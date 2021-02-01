Мэрия выдала предписание подрядчику за нечищеную набережную в центре Челябинска

Такая картина была на набережной на прошлой неделе. Фото: читатель КП

После публикации КП-Челябинск мэрия внесла представление организации «Строймеханизация», ответственной за уборку набережной за краеведческим музеем. Жители пожаловались, что возле гранитного парапета выросли снежные кучи. А к скамейкам и светящимся звездам стало не подойти, не помесив ногами снежную кучу.

— За несвоевременное (ненадлежащее) исполнение условий муниципального контракта подрядчику выдано предписание. Срок устранения замечаний по очистке пешеходной зоны, вывозу снега — до 02.02.2021. В случае неисполнения данного предписания к подрядчику будут применены штрафные санкции, — сообщил КП-Челябинск заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«Строймеханизация» за прошедшую неделю стала рекордсменом по числу предписаний среди других подрядчиков. По данным мэрии, компании было выдано 34 предписания. По состоянию на 29 января — 15 исполнены, 15 в работе, по четырем подготовлены документы на штрафы. Другим подрядным организациям тоже сделали замечания. Так, за прошлую неделю «Динамика» получила три предписания, «Стройтех» — пять, «Стройсервис» — два, «Урало-Сибирская компания» — три. Многие недочеты уже устранены.

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