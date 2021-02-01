Магнитогорский аэропорт не смог принять несколько рейсов из-за тумана

Самолеты задержались больше чем на шесть часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Магнитогорске не смогли принять несколько авиарейсов из-за тумана, накрывшего город. Согласно онлайн-табло, два рейса из Москвы, которые должны были приземлиться в местный аэропорт в 04:15 и 05:05, прибыли только 13:30 и 13:15 соответственно.

Помимо этого, пришлось задержать рейсы из Магнитогорска в Москву: вместо заявленных 06:15 и 06:40 они полетят в 14:25 и 14:20.

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Журналист из Магнитогорска Ольга Балабанова рассказала Владимиру Путину на пресс-конференции. По ее словам, ситуация улучшается, а люди часто путают туман со смогом. Подробности в нашем материале.

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