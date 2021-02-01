Банк УРАЛСИБ в 2020 году увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,3 раза

Банк УРАЛСИБ по итогам 2020 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,3 раза по сравнению с 2019 годом. Всего за 2020 год было выдано около 13 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 38,3 млрд рублей. Ипотечный кредитный портфель на 1 января 2021 года составил 89,7 млрд рублей, увеличившись за 2020 год в 1,2 раза.

В том числе, объем кредитов, выданных на покупку первичного жилья, вырос в 1,5 раза, вторичного — в 1,1 раза, на рефинансирование ипотечных кредитов — более чем в 2 раза, по программе с господдержкой «Семейная ипотека» — в 2,1 раза по сравнению с показателями 2019 года.

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека 6,5%». Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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