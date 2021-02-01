Подрядчики будут за свой счет очищать от снега улицу Дмитрия Неаполитанова в Челябинске

Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска мэр города Наталья Котова поручила включить в план уборки улицу Дмитрия Неаполитанова. Она не числится на балансе муниципалитета, однако ведет к оживленному микрорайону в Советском районе, и именно поэтому было принято решение заняться ей. Подрядчика уже нашли, он возьмет все расходы на себя.

— С сегодняшнего дня, 1 февраля, компания «Строй Сервис» возьмет на обслуживание улицу Дмитрия Неаполитанова за счет собственных средств, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Ранее решился вопрос по уборке улиц в поселке Шагол. Пока дороги не перейдут в муниципальную собственность, ими займется компания «Строймеханизация».

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