«Полчаса набирал, трубки не берут»: жители Челябинска не могут записаться на бесплатную проверку родинок

Чтобы поучаствовать в диагностике, нужно записаться заранее по телефону. Фото: Александр ГЛУЗ

В Челябинске 3 и 4 февраля пройдет бесплатная проверка родинок. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком, организует ее Челябинский областной кожно-венерологический диспансер. Консультации проводятся строго по записи. Однако читатели КП-Челябинск пожаловались, что не смогли дозвониться ни по одному из четырех указанных номеров. Мы проверили — на наш звонок тоже никто не ответил.

— Ни по одному номеру телефона дозвониться не смогла! Трубку не берут, либо линия занята, видимо теми, кто тоже пытается дозвониться, но увы, — написала читательница Галина.

— Кто-нибудь дозвонился? Я полчаса набирал. Трубки не берут, — рассказал читатель Сергей.

В Челябинском областном кожно-венерологическом диспансере о проблеме знают и объясняют ее большим числом звонков.

— Все номера колл-центра работают исправно, занятость телефона обусловлена поступлением большого количества звонков. Специалисты колл-центра обрабатывают огромное количество поступивших звонков. Меры, по обеспечению доступности акции для граждан, принимаются руководством ККВД, — прокомментировали в пресс-службе диспансера.

В медучреждении также отметили, что из-за большого числа желающих мест на консультацию осталось уже очень мало.

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