Власти Челябинска рассказали, когда возобновит работу ледовый городок на площади Революции

Пока что горки закрыты для посетителей Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ледовый городок на площади Революции в Челябинске возобновит работу не раньше 3 февраля. Об этом на сегодняшнем аппаратном совещании в администрации города заявил заместитель мэра Сергей Авдеев. По его словам, сроки ориентировочные.

Напомним, ледовый городок закрыли 27 января из-за слишком теплой погоды. Власти не стали рисковать, поскольку подтаявшие строения могли быть опасны для посетителей. Похожая ситуация возникала в феврале 2019 года — тогда городок тоже закрывали, пришлось даже демонтировать композицию «Гуси-лебеди». А в Екатеринбурге ледяная глыба и вовсе упала на место, где стоял маленький ребенок. Его мама быстро среагировала и чудом успела отвести малыша.

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