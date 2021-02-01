«Рынок сои в России может умереть»: челябинский общественник об экспортных пошлинах на сою

С 1 февраля в России вводится экспортная пошлина на сою в размере 30%. Она будет действовать до 30 июня 2021 года и ее размер составит не менее 165 евро за тонну продукции. Министерство промышленности и торговли РФ обусловливает введение пошлины «ростом цен на продукцию переработки сои — соевое масло и соевый шрот, используемые в пищевой промышленности». По мнению ведомства, «в мире происходит рост цен на сою, а введение ограничение экспорта позволит обеспечить сырьем перерабатывающие производства внутри страны».

Южноуральский предприниматель и лидер челябинской «Родины» Сергей Смышляев считает ввод пошлины «вмешательством в дела предпринимателей и излишней регуляцией рынка».

— Дело в том, что основное производство соевого сырья в России находится на Дальнем Востоке страны. Сою выгодно выращивать именно там: во-первых, этому способствует сам климат. Не в каждом регионе подходящая среда для этой культуры. Во-вторых, логистически выгоднее поставлять сою за рубеж, главному потребителю сои в мире — Китаю, — комментирует Сергей Владимирович.

По его словам, в России потребление сои не идет в никакое сравнение с потреблением натурального мяса. Кроме того, основные перерабатывающие мощности сосредоточены в западной части страны, поэтому переработка будет невыгодной с учетом транспортировки.

— Считаю, что без субсидирования логистических процессов внутри страны производство и переработка соевого сырья не покроет издержки, которые принесут ограничительные меры. Это может привести к тому, что аграрии просто уйдут из рынка, а Китай найдет других партнеров.

Напомним, что ранее на экспорт сои в РФ действовала нулевая пошлина. Основной спрос на российскую сою приходится со стороны Белоруссии и Китая.

Партнерский материал.