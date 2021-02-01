22 тысячи челябинских семей переехали в новые квартиры при помощи ипотеки Сбербанка

Челябинское отделение Сбербанка за 2020 год выдало ипотечных кредитов на сумму 33,4 млрд рублей — в полтора раза больше, чем в 2019 году. С помощью заемных средств банка свои жилищные условия улучшили более 22 тысяч семей Челябинской области. Из них порядка 33% подали заявку на ипотеку через интернет.

На приобретение готового жилья банк выдал 18 тысяч кредитов на сумму 26 млрд рублей. На приобретение строящегося — более 3-х тысяч кредитов объемом 6 млрд рублей. Остальная часть общей суммы выдач приходится на рефинансирование ипотечных займов. Более 80% всех ипотечных сделок прошли с использованием сервиса электронной регистрации. Это позволило покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ. Также порядка более 90% заемщиков использовали сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает безналичные взаиморасчеты за объект недвижимости между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Несмотря на все сложности 2020 года, рынок недвижимости в Челябинской области продемонстрировал уверенный рост. Катализаторами повышенного спроса на ипотеку стали снижение ставок и программа «Господдержка 2020», кредит по которой можно получить под 6,1% при использовании сервиса электронной регистрации. С момента запуска программы Челябинское отделение Сбербанка выдало по ней 7 млрд рублей. Действие программы продлено до 1 июля, поэтому граждане и в 2021 году смогут решить свой квартирный вопрос на выгодных условиях.

В рамках программы «Господдержка 2020» можно оформить ипотечный кредит до 6 млн рублей в любом регионе России, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — там максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет. Оформить ипотеку можно онлайн на сайте DomClick.ru.

Также при приобретении жилья в новостройке клиенты на сайте DomClick.ru могут получить дополнительные преференции от застройщиков региона. Например, получить скидку на первый год ипотеки или выбрать дисконт в рамках комплексного предложения по строительным проектам, которые финансирует Сбербанк с применением счетов эскроу.

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