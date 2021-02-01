Победители и призеры этапа Кубка мира на Банном получат медали с изображением сноуборда

Участники, занявшие I, II и III место на этапе Кубка мира по сноуборду получат эксклюзивные медали работы златоустовских мастеров. Международный турнир пройдет на территории курорта «Банное» 6 и 7 февраля.

Медаль имеет нестандартную форму за счет изображенной на ней доски для сноуборда. На лицевой части нанесены логотипы международной федерации лыжного спорта (FIS), федерации сноуборда России и непосредственно турнира. На оборотной — название дисциплины и место проведения турнира.

Изготовлением медалей занимается мастерская народных промыслов Урала «МАОК». Она специализируется на выпуске продукции декоративно-прикладного искусства, выполненной в традиционной технике златоустовской гравюры на металле. Основа медали — латунь, на которую нанесены золото 999 пробу (за I место), никелем (за II место) и медью (за III место).

Златоустовская гравюра на металле является брендом Челябинской области. По традиции, победители международных соревнований, которые проходят на Южном Урале, получают эксклюзивные награды.

— В прошлом году мы изготовили медали, которые очень понравились организаторам и спортсменам. В этом году решили повторить успех предыдущего турнира, но сделали более сложный дизайн, — говорит исполнительный директор компании «МАОК» Василий Сахань. — Конечно, мы бы хотели, чтобы медали остались в России у наших сноубордистов, но также будем рады, чтобы частичка Южного Урала украшала дома спортсменов по всему миру.

Партнерский материал.