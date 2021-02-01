На Челябинскую область надвигается снежный циклон

Синоптики обещают мокрый снег Фото: Иван МАКЕЕВ

В МЧС Челябинской области предупредили об ухудшении погоды 2 февраля. По данным челябинского гидрометцентра, в Кизильском и Карталинском районах, а также в Магнитогорском городском округе ожидается отложение изморози. Кроме того, в Ашинском районе, Катав-Ивановском районе и Усть-Катавском городском округе помимо отложения изморози обещают мокрый снег.

Циклон зайдет с северо-запада региона и пройдет по всей территории, а покинет около 15:00 3 февраля. Синоптики прогнозируют наибольшее выпадение осадков на западе области.

Пешеходом рекомендовали аккуратнее передвигаться по оледенелым дорогам, а пожилым южноуральцам советуют выходить на улицу с тростью с резиновым наконечником или специальной палкой с заостренными шипами.

Автомобилистов попросили временно воздержаться от поездок на личном транспорте. Водителям следует быть более внимательными и не забывать о ПДД.

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