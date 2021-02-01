Роспотребнадзор нашел нарушения в размещении кладбища в челябинском бору

Челябинский правозащитник намерен закрыть Митрофановское кладбище. Фото: vk.com/Горожане

Мэрия Челябинска получила предупреждение от Роспотребнадзора из-за Митрофановского кладбища в городском бору.

На незаконное расположение и эксплуатацию кладбища правозащитник Владимир Казанцев пожаловался в Генпрокуратуру. Ведомство перенаправило обращение в Роспотребнадзоре и ЖКХ города. И если в Роспотребнадзоре согласились с указанным нарушением, то в ЖКХ посчитали, что все в порядке, ведь Шершни не является подземным источником воды.

Ответ ЖКХ. Фото: vk.com/ Правозащитник Казанцев

— Это же насколько надо не уметь читать нормативный документ, в котором однозначно указано, что в отношении второго пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения действуют запреты, установленные пунктом 3.2.3.1 СанПиН — «Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод»? — отреагировал Владимир Казанцев на ответ ЖКХ.

Ответ Роспотребнадзора. Фото: vk.com/ Правозащитник Казанцев

Правозащитник обещал отправить ответ управления ЖКХ в Генпрокуратуру и потребовать закрытия Митрофановского кладбища.

— Действия администрации напоминают умышленное вредительство интересам города. Необходимо остановить это вредительство, — добавил Владимир Казанцев.

Ранее челябинцы заметили, что захоронения начали делать на территории бора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru