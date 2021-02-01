«Трактор» в первом матче домашней серии с минимальным счетом уступил «Ак Барсу»

"Трактор" в Челябинске уступил "Ак Барсу" 2:3. Фото ХК "Трактор".

Сегодня, 1 февраля, дома черно-белые принимали лидера Восточной конференции — казанский «Ак Барс», который уже обеспечил себе участие в серии плей-офф, кстати, как и географический сосед «Трактора» — магнитогорский «Металлург».

«Медведи» в сегодняшнем матче с «барсами» открыли счет «из раздевалки», забросив шайбу через минуту после начала игры — шайбу с пятачка после передачи Томаша Гики забросил Лукаш Седлак. Казанцы ответили голом «в раздевалку», сравняв счет за пару минут до конца первого периода (гол — Стефан Да Коста), а в конце второго отрезка матча вышли вперед (гол — Артем Лукоянов).

В середине третьего отрезка матча «Ак Барс» увеличил преимущество до двух шайб (гол — Кирилл Петров). Через шесть минут Ник Бэйлен также с «пятачка» перевел шайбу в ворота, вернул интригу, сократив преимущество гостей — 2:3. Но отыграться «Трактор» не сумел. Победа за казанцами.

Кстати, травмы по ходу матча получили Понтус Оберг и Виталий Кравцов. Они не смогли продолжить игру. Пока об состоянии ничего неизвестно.

«Трактор» продолжит домашнюю серию 3 февраля. Соперник также из Татарстана — нижнекамский «Нефтехимик».

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