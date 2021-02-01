Что произошло после матча Трактор-Ак Барс Челябинск

Оберг и Кравцов получили травмы и не смогли продолжить игру. Фото: ХК Трактор

1 февраля домашний матч с «Ак Барсом» для челябинского хоккейного клуба завершился не только поражением (2:3), но и потерей двух игроков. Понтус Оберг и Виталий Кравцов получили травмы и не смогли продолжить игру. Но выдут ли они на лед в следующем матче? Этот вопрос пока остается открытым. Хоккеистов отправили на медицинское обследование. Рассказываем, что произошло после матча Трактор-Ак Барс в Челябинске.

Болельщики черно-белых в негодовании. В форумах разразились споры, был ли целенаправленным удар по голове Кравцова или хоккеист ударился о бортик.

— Чистый силовой балет, — написал один из челябинцев.

После матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин воздержался от оценок:

— Еще не посмотрели. Подготовят — посмотрим и тогда смогу ответить.

По его словам, команда была готова к жесткой игре.

— Хоккей сам по себе контактный вид спорта. Сегодняшняя игра не исключение. Знали и готовились к этому. Играем в свой хоккей. Главное — не сбиться на их игру. Мы сильны в другом. Установки играть в гладиаторские бои не было. Жестко, без прокатов — да, это всегда присутствуем, об этом говорим. Сегодня ребята старались и боролись за каждую шайбу. Повторюсь, где-то не все получилось, — прокомментировал Анвар Гатиятулин.

3 февраля «Трактор» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Болельщики надеются, что Оберг и Кравцов к этому времени смогут оправиться от травм.

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