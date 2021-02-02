В центре Челябинска иномарка сбила 7-летнюю девочку

За сутки это было третье зарегистрированное ДТП с пешеходом. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

На улице Сони Кривой в центре Челябинске накануне вечером, 1 февраля, под колеса Renault попал ребенок. 7-летняя девочка переходила дорогу с мамой, по пешеходному переходу на «зеленый». Инцидент произошел возле дома №50а.

— В результате происшествия ребенок получил травму, — рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска. — Иномаркой управлял 47-летний водитель.

За сутки это было третье зарегистрированное ДТП с пешеходом. Так, на Комсомольском проспекте маршрутка № 24 сбила женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Еще одну женщину сбил Volkswagen на улице Телевизионная, она тоже решила перебежать дорогу.

— Проезжую часть можно переходить только по пешеходному переходу и только на зеленый сигнал светофора. При этом необходимо убедиться, что все транспортные средства остановились и готовы пропустить вас, — напоминают в ГИБДД Челябинска. — Кроме того рекомендуем оснастить верхнюю одежду световозращающими элементами. Они помогут водителю в темное время суток заранее увидеть пешехода и предотвратить дорожную трагедию.

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