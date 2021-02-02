«У меня микрокондрашка»: аэропорт Челябинска выпустил стикеры с Курчатовым для Telegram

Стикеры основаны на историях из жизни Курчатова и его крылатых фразах. Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинский аэропорт выпустил набор стикеров для Telegram с Игорем Курчатовым. Как сообщают в аэропорту, стикеры основаны на историях из жизни физика и фразах, которые он использовал, например: «Надо не дать испортить шарик», «У меня микрокондрашка», «Хронометр отсчитывает» и другие. На картинках Курчатов получился стильным, на каких-то он даже больше похож на хипстера, чем на ученого. А на стикере с огромным букетом роз сошел бы за миллионера из шоу «Холостяк».

Очень забавный стикер "В отпуск", учитывая что Курчатов был невыездным.

Вот какие еще картинки челябинцам предлагают использовать в переписках.

В наборе 37 стикеров.

Чтобы добавить стикеры себе, нужно отсканировать QR-код на листовках, разложенных в аэропорту.

Наведите телефон на это фото, отсканируете код и тоже сможете пользоваться стикерами. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Напомним, в зале ожидания аэропорта недавно установили робота-бариста. Он готовит покупателям кофе или мороженое. Наш корреспондент протестировала новую услугу.

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