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«У меня микрокондрашка»: аэропорт Челябинска выпустил стикеры с Курчатовым для Telegram

В наборе 37 смайлов на разные случаи жизни
Валентина ВАГАНОВА
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Стикеры основаны на историях из жизни Курчатова и его крылатых фразах.

Стикеры основаны на историях из жизни Курчатова и его крылатых фразах.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинский аэропорт выпустил набор стикеров для Telegram с Игорем Курчатовым. Как сообщают в аэропорту, стикеры основаны на историях из жизни физика и фразах, которые он использовал, например: «Надо не дать испортить шарик», «У меня микрокондрашка», «Хронометр отсчитывает» и другие. На картинках Курчатов получился стильным, на каких-то он даже больше похож на хипстера, чем на ученого. А на стикере с огромным букетом роз сошел бы за миллионера из шоу «Холостяк».

Очень забавный стикер "В отпуск", учитывая что Курчатов был невыездным.

Очень забавный стикер "В отпуск", учитывая что Курчатов был невыездным.

Вот какие еще картинки челябинцам предлагают использовать в переписках.

В наборе 37 стикеров.

В наборе 37 стикеров.

Чтобы добавить стикеры себе, нужно отсканировать QR-код на листовках, разложенных в аэропорту.

Наведите телефон на это фото, отсканируете код и тоже сможете пользоваться стикерами.

Наведите телефон на это фото, отсканируете код и тоже сможете пользоваться стикерами.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Напомним, в зале ожидания аэропорта недавно установили робота-бариста. Он готовит покупателям кофе или мороженое. Наш корреспондент протестировала новую услугу.

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