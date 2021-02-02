Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 2 февраля составляет 45 773 человек. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинская область второй день подряд бьет рекорд по числу выздоровевших от коронавируса. За прошедшие сутки выписано 594 человека. Таким образом, всего с начала пандемии 33 686 южноуральцев победили ковид.

По данным минздрава на 2 февраля, в регионе зафиксировано 45 773 случая COVID-19. Накануне диагноз подтвердился еще у 275 человек, школьников среди них нет. Лечение продолжают 10 320 человек.

Летальная статистика пополнилась 14 случаями. Непосредственно от коронавируса умерли девять человек. От сопутствующих заболеваний, осложненных ковидом, скончались пять жителей области.

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